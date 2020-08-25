Рада одобрила два соглашения с европейским банком о кредитах на €500 млн

КИЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Верховная рада одобрила два соглашения с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о двух кредитах на сумму €500 млн, средства которых планируется потратить на транспортные проекты. Соответствующее решение во вторник парламент принял большинством голосов.

Депутаты утвердили соглашения с ЕИБ на кредиты в €450 и €50 млн. Первый планируется направить на проект "Развитие трансъевропейской транспортной сети". На эти средства предполагается провести капитальный ремонт 314 км дороги Киев - Одесса в Черкасской, Николаевской и Одесской областях. Кроме того, планируется построить 24 км объездной дороги у Львова.

Второй кредит направят на проект "Транспортная связь на Украине - фаза І". Он включает строительство северо-восточного участка объездной дороги у Тернополя, строительство трех многоуровневых развязок и двух путепроводов во Львовской и Ровенской областях.

Выплата и обслуживание этих кредитов будет идти из средств дорожного фонда.