Минфин призвал повысить эффективность расходования средств на космическую программу

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Минфин РФ считает необходимым повысить управляемость бюджетных ассигнований на реализацию Федеральной космической программы, говорится в сообщении министерства.

"На сегодняшний день наиболее актуальным является не вопрос увеличения бюджетного финансирования, а эффективное использование выделяемых из федерального бюджета средств", - подчеркивают в ведомстве. "Таким образом, Минфин России считает необходимым повысить управляемость бюджетных ассигнований, предусматриваемых на реализацию Федеральной космической программы", - отмечается в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что кассовое исполнение расходов Роскосмоса в настоящее время составляет 35,3% от плана на 2020 год.

Министерство отмечает, что кассовое исполнение расходов Роскосмоса по итогам 2018 года составило 84,2%, по итогам 2019 года - 81%. При этом значительный объем средств федерального бюджета (порядка 180 млрд рублей) сосредоточен на счетах организаций ракетно-космической промышленности.

Кроме того, по данным Минфина, объем дебиторской задолженности Роскосмоса по расходам федерального бюджета остается на высоком уровне, превышающем годовые назначения.