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Минфин проведет 26 августа аукцион по размещению ОФЗ выпуска 24021

Аукцион будет проведен в объеме остатков, доступных для размещения

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Министерство финансов России проведет 26 августа аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменными купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска 24021 с погашением 24 апреля 2024 года. Об этом говорится в материалах министерства.

Отмечается, что аукцион будет проведен в объеме остатков, доступных для размещения.

Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

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