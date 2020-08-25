Резидент СПВ запустил импортозамещающее производство дорожного и нефтяного оборудования

ТАСС, 25 августа. Компания-резидент Свободного порта Владивосток (СПВ) наладила производство оборудования для нефтехимических, горнодобывающих и автодорожных компаний, которое позволит замещать востребованные импортные комплектующие. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Минвостокразвития РФ.

"Компания "Индустриальное оборудование" в статусе резидента Свободного порта Владивосток наладила выпуск термомасляных котлов, дробильно-сортировочных комплексов и комплектующих для асфальтных заводов, применяемых в нефтехимической промышленности, горнодобывающем деле и дорожном строительстве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая продукция пользуется спросом не только на Дальнем Востоке, но и по всей России. При этом комплектующие в основном импортируются из Китая, Южной Кореи и Японии. Новое предприятие позволит замещать импортные материалы. Кроме того, на его базе планируется проводить сервисное обслуживание и ремонт оборудования.

"Имеющиеся компетенции по производству мусоросортировочного и прессового оборудования позволяют компании участвовать в создании инфраструктуры для реализации мусорной реформы в России", - добавили в Минвостокразвития.

Сейчас на Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития (ТОР) и Свободный порт Владивосток, которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями. На сегодняшний день резидентами СПВ являются более двух тысяч компаний. Они инвестировали в экономику ДФО свыше 144,3 млрд рублей, создав 14,8 тыс. рабочих мест.