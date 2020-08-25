Власти Крыма сообщили, что на федеральной трассе "Таврида" не будет платных участков

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Платных участков на федеральной трассе "Таврида" в Крыму не будет, сообщил журналистам во вторник министр транспорта республики Сергей Карпов.

"На трассе "Таврида" исключено создание платных участков. На данный момент в приоритете восстановление имеющейся дорожной сети, приведение ее в нормативное состояние", - подчеркнул он, комментируя возможность появления платного участка от Белогорска до Феодосии.

Трасса "Таврида" - четырехполосная автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Средства предусмотрены федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя. Дорога будет проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволит значительно сократить время в пути.

Проезд по "Тавриде" от Керчи до Симферополя, по расчетам Минтранса Крыма, займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя - менее трех. Сейчас путь от Керчи до Симферополя в среднем можно преодолеть за 3,5 часа. Общая протяженность трассы составляет 250,7 км. Строительство разбито на семь этапов, шесть из которых ведутся на территории Республики Крым (237,2 км). Ввод трассы в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года.