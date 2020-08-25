Банки реструктурировали кредиты на 238 млрд рублей по льготным программам

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Банки реструктурировали кредиты для малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей (ИП) и физических лиц в рамках льготных программ на сумму около 238 млрд рублей, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"Общая сумма реструктурированных в рамках программ Минэкономразвития кредитов для малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей (ИП) и граждан составила около 238 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Из этой суммы более 146 млрд рублей приходится на субъекты малого и среднего предпринимательства (17 млрд рублей на реструктуризации по кредитным отсрочкам и порядка 129 млрд рублей на реструктуризации в рамках предоставления "кредитных каникул"). По данным Минэкономразвития, количество одобренных реструктуризаций по кредитам для ИП и граждан достигло 210 тыс., объем задолженностей, по которым проведена реструктуризация, превысил 91 млрд рублей.

Кроме того, в рамках льготных программ кредитования предприниматели и некоммерческие организации заключили кредитные соглашения на сумму более 1 трлн рублей.

"Из них свыше 98 млрд - кредитные соглашения по программе кредитования для выплаты заработной платы под 0% (более 38 тыс. кредитных соглашений), и около 388 млрд - по программе кредитования под 2% с возможностью списания (около 174,6 тыс. кредитных соглашений)", - отмечают в министерстве.

Также к кризисным условиям была адаптирована программа субсидирования по кредитам малого и среднего бизнеса под 8,5% (в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"), указывают в Минэкономразвития. Было исключено требование к заемщику об отсутствии задолженности по налогам, сборам и заработной плате, а также сняты ограничения по максимальному объему кредитных соглашений на рефинансирование. "Указанные изменения позволили заключить в рамках программы более 9 тыс. договоров на сумму более 637 млрд рублей, по которым выдано уже более 552 млрд рублей", - говорится в сообщении.