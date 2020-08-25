"Россети" в 2020 году установят 34 тыс. "умных" счетчиков в восьми районах Дагестана

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Компания "Россети Северный Кавказ" начнет установку интеллектуальной системы учета электроэнергии и "умных" счетчиков в восьми районах Дагестана. Об этом говорится в сообщении компании со ссылкой на руководителя компании Виталия Иванова.

"Умные" счетчики установят в 2020 году в Унцукульском, Тляратинском, Гергебельском, Шамильском, Хунзахском, Ахтынском, Ботлихском и Кайтагском районах Дагестана.

"Для первого этапа реализации программы снижения потерь определены районы, где уровень потерь энергоресурса наиболее высокий. Поэтапно установка интеллектуальной системы учета охватит всю республику <...> Суммарно в указанных районах будет установлено 34 тыс. "умных" счетчиков. На эти масштабные и трудоемкие мероприятия "Россети Северный Кавказ" направят 1,1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Установка приборов учета полностью осуществляется за счет энергокомпании, потребители не понесут никаких расходов.

Интеллектуальная система учета внедряется энергетиками в интересах потребителей для повышения надежности энергоснабжения. Комплекс позволит в дистанционном формате с использованием современных цифровых устройств следить за уровнем потребления электроэнергии, передавать показания приборов учета. Кроме того, данная система исключает возможность стороннего несанкционированного вмешательства в работу приборов учета.

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.