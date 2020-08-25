Объем кредитов малому и среднему бизнесу в России в июне вырос на 35,7%

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в РФ, в июне 2020 года увеличился на 35,7% по сравнению с маем, однако к июню прошлого года снизился на 10,8%, говорится в статистическом бюллетене ЦБ "Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства".

В июне малому и среднему бизнесу было предоставлено кредитов на 607 млрд рублей. Всего было выдано 190,601 тыс. кредитов, что в 1,7 раза больше, чем в мае, и в 1,9 раза превышает показатель июня 2019 года, следует из материалов ЦБ.

Вместе с тем средний размер кредита в июне продолжил снижение и составил 3,2 млн рублей (против 4 млн рублей в мае и 4,9 млн рублей в апреле).

Общий объем задолженности МСП на 1 июля 2020 года составил 5,174 трлн рублей, увеличившись на 9,2% с начала года и на 12,3% по сравнению с показателем на аналогичную дату 2019 года.