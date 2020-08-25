Почти 1,5 трлн рублей частных инвестиций привлекла Воронежская область за пять лет

ВОРОНЕЖ, 25 августа. /ТАСС/. Почти 1,5 трлн рублей частных инвестиций за последние пять лет привлечены в экономику Воронежской области, для этого региональный парламент принял около 400 законов и утвердил для инвесторов широкую систему льгот, сообщила журналистам во вторник пресс-служба Воронежской областной думы, где подвели итоги работы регионального парламента VI созыва.

"За последние пять лет объем частных инвестиций в экономику региона составил почти 1,5 трлн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы облдумы.

По информации председателя областной Думы Владимира Нетесова, за пять лет депутаты на 59 заседаниях приняли 944 закона, из которых около 40% направлены на развитие экономики региона и привлечение частного капитала. "Усилия депутатского корпуса с 2015 года были направлены на снижение административной нагрузки на бизнес, а также расширение круга компаний, которые могут получить различные меры региональной господдержки", - говорится в сообщении пресс-службы Воронежской облдумы.

В частности, для привлечения частных инвестиций созданы особая экономическая зона "Центр" и территория опережающего социально-экономического развития "Павловск". В моногород Павловск запланировали привлечь 13,5 млрд рублей частных инвестиций и создать почти 1,5 тыс. рабочих мест. На территории индустриального парка "Масловский" под Воронежем запущен пилотный проект организации производства субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), для их резидентов депутаты одобрили широкую систему льгот.

По данным пресс-службы регионального парламента, депутаты разработали и приняли закон для МСП в IT-сфере - для тех, кто работает по упрощенной схеме налогообложения, в шесть раз снижена налоговая ставка. Также воронежские депутаты приняли закон о развитии в регионе органического земледелия, который поддержит небольшие хозяйства и агропредприятия. "В период пандемии Воронежская облдума приняла пакет поправок для снижения налоговой нагрузки на МСП. Региональные меры господдержки распространены на более чем 7 тыс. предпринимателей, которые имеют наибольшие риски потерять бизнес в период пандемии", - отмечается в сообщении.