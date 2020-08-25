Индексы на бирже в Нью-Йорке менялись разнонаправленно на фоне контактов между США и КНР

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже с открытием сессии во вторник менялись разнонаправленно.

По информации, размещенной на сайте торговой площадки, сразу после открытия сессии промышленный индекс Dow Jones вырос на 82,24 пункта (+0,29%), до отметки 28 390,70 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 7,31 пункта (+0,21%), до отметки 3 438,59 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 6,87 пункта (-0,06%), до уровня 11 372,85 пункта.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 1,85%, до $43,41 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото понизилась на 0,12%, до $1 936,80 за тройскую унцию.

На настроения инвесторов повлияло возобновление контактов между представителями США и КНР по вопросам торговли, считает газета "Уолл-стрит джорнэл", комментируя начало сессии. "Оптимизм усилился после того, как высокопоставленные представители США и Китая заявили о намерении выполнить положения первой фазы американо-китайского торгового соглашения, выработанного в январе, - отметила газета. - Во время состоявшейся в понедельник вечером видеоконференции ход выполнения соглашения обсудили представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, министр финансов Стив Мнучин и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ".

"Безусловно, это - позитивная новость, она укрепляет доверие, - привела газета мнение руководителя департамента стратегии компании Candriam Надиж Дюфосс. - Не в интересах США или Китая развязывать новую торговую войну".