Первые две ветряные электростанции под Волгоградом планируют построить за 1,8 млрд рублей

ВОЛГОГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Строительство двух ветряных электростанций в Котовском районе Волгоградской области может обойтись ООО "Восьмой ветропарк ФРВ" в 1,8 млрд рублей. Эта сумма указана в материалах на сайте госзакупок. В Волгоградской области планировали построить четыре ветряные электростанции за 40 млрд рублей.

"Выполнение полного комплекса строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ, работ по рекультивации земель, включая обеспечение оборудованием и материалами, в рамках проектов строительства "Котовская ВЭС" и "Новоалексеевская ВЭС" в Волгоградской области", - говорится на сайте, с уточнением, что начальная стоимость контракта составляет 1,76 млрд рублей.

Уточняется, что заказчиком выступает ООО "Восьмой ветропарк ФРВ". Заявки принимаются до 17 сентября, итоги будут подведены 30 сентября.

Ранее сообщалось, что компания "Ветропарки ФРВ" построит в Котовском районе Волгоградской области четыре ветроэлектростанции за 40 млрд рублей, начало строительства было запланировано на 2021 год. Совокупная мощность станций предполагалась в почти 500 МВТ.