Правительство докапитализировало Россельхозбанк на 20 млрд рублей

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Россельхозбанк увеличил уставный капитал в конце июля на 20 млрд рублей. Об этом журналистам в ходе телефонной конференции сообщил первый заместитель председателя правления РСХБ Кирилл Лёвин.

"Что касается ключевых [показателей] после отчетной даты, то в конце июля уставный капитал группы был увеличен на 20 млрд рублей", - сказал он.

Банкир уточнил, что целью докапитализации, в частности, стала финансовая поддержка экспортеров агропромышленного комплекса.

В середине июля сообщалось, что уставный капитал Россельхозбанка будет увеличен на 20 млрд рублей путем размещения обыкновенных акций по закрытой подписке в пользу Росимущества (акционер банка) в объеме 20 тысяч штук. Тогда уточнялось, что уставный капитал в результате допэмиссии акций составит более 459 млрд рублей.

По итогам первого полугодия 2020 года банк получил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 1,4 млрд рублей, что более чем в 2,5 раза меньше результата аналогичного периода годом ранее.

Россельхозбанк создан в 2000 году, является ключевым кредитором агропромышленного комплекса РФ и на 100% принадлежит государству. По размеру активов Россельхозбанк занимает шестое место среди российских банков.