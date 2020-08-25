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Пассажиропоток аэропорта Толмачево составил почти 461 тыс. человек в июле 2020 года

Самыми динамичными направлениями по сравнению с прошлым годом стали Уфа, Анапа, Сочи

НОВОСИБИРСК, 25 августа. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта Толмачево в июле 2020 года увеличился в 1,8 раз в сравнении с показателем за июнь 2020 года, до почти 461 тыс. человек, следует из сообщения воздушной гавани.

Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях составил 456 тыс., на международных линиях - 4,98 тыс.

Самыми динамичными направлениями июля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на внутрироссийских авиалиниях стали: Уфа (+84%), Анапа (65,4%), Сочи (+33,6%), Краснодар (+26,4%), Новокузнецк (+23,8%), Нерюнгри (19,1%), Ростов-на-Дону (+9,6%), Симферополь (+7,4%), Самара (+6,8%) и Минеральные воды (+4,6%).

При этом самыми популярными направлениями по итогам июля 2020 года среди пассажиров стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Анапа.

Пассажиропоток аэропорта Толмачево по итогам 2019 года составил 6,75 млн человек, что на 14,2% больше года ранее.

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