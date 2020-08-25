Минюст зарегистрировал указание ЦБ, которое позволит назначать индивидуальный тариф ОСАГО

"Министерство юстиции зарегистрировало указание ЦБ РФ, которое позволит страховщикам назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф - тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения. Указание вступает в силу 5 сентября", - отмечается в сообщении.

С 24 августа 2020 года вступили в силу поправки в закон об ОСАГО по индивидуализации тарифов.