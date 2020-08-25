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Минюст зарегистрировал указание ЦБ, которое позволит назначать индивидуальный тариф ОСАГО

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Минюст РФ зарегистрировал указание ЦБ, которое позволит страховщикам назначать индивидуальный тариф ОСАГО, говорится в сообщении регулятора.

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"Министерство юстиции зарегистрировало указание ЦБ РФ, которое позволит страховщикам назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф - тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения. Указание вступает в силу 5 сентября", - отмечается в сообщении.

С 24 августа 2020 года вступили в силу поправки в закон об ОСАГО по индивидуализации тарифов.

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