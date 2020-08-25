Хабаровские власти добились расширения поставок рыбы по социальным ценам для жителей края

ХАБАРОВСК, 25 августа. /ТАСС/. Реализуемый в Хабаровском крае проект "Доступная рыба", который позволяет жителям региона приобретать свежемороженую продукцию по социальным ценам, будет расширен в 2020 году, сообщает пресс-служба краевого правительства.

В регионе действует проект "Доступная рыба", по которому по прямым договорам с рыбодобытчиками в торговые сети отгружается свежемороженая рыба, в том числе лососевые по цене от 100 рублей за килограмм.

"Несмотря на значительное снижение объемов промысла лосося в летнюю путину, объем поставок красной рыбы в розницу увеличен. В этом году жители края смогут приобрести около 600 тонн лососевых по социальной цене. В прошлом году этот показатель составлял около 460 тонн", - говорится в сообщении по итогам совещания о реализации проекта.

Отмечается, что первые в этом году поставки в торговые сети начались в конце прошлой недели. Например, горбушу сейчас можно приобрести за 135 рублей за килограмм, кету - за 150.

"Кроме того, по поручению [врио губернатора] Михаила Дегтярева в рамках программы впервые за несколько лет увеличен объем поставок морской рыбы и других водно-биологических ресурсов. Жители края смогут приобрести около 400 тонн продукции по сниженным ценам", - отметили в краевом правительстве.

Ранее Дегтярев заявлял, что власти Хабаровского края продолжат работу по обеспечению поставок рыбы по доступным ценам. Проект "Доступная рыба" действует в регионе с 2015 года. В первый год его работы цены на неразделанную мороженую рыбную продукцию в крае снизились на 6,79%.