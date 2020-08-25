Главы Якутии и "Русгидро" обсудили консолидацию сетей в регионе и новые тарифы в тепле

ТАСС, 25 августа. Генеральный директор генерирующей компании "Русгидро" Николай Шульгинов и глава Якутии Айсен Николаев во вторник в рамках рабочей встречи обсудили вопросы развития электроэнергетики в регионе. Об этом говорится в сообщении "Русгидро".

Всего на встрече, которая состоялась в Москве, были обсуждены более 10 вопросов по функционированию и дальнейшему развитию энергосистемы республики. Среди них консолидация на базе "Якутскэнерго" электросетевых активов, находящихся в собственности Якутии. В рамках консолидации предполагается передача республикой на баланс "Якутскэнерго" более 2,3 тыс. объектов сетевой инфраструктуры, в настоящее время проводится их оценка. Также планируется переход Нерюнгринского района Якутии на новый метод тарифообразования в теплоснабжении - "альтернативную котельную".

"В настоящее время также ведется работа по переходу в ценовую зону теплоснабжения муниципальных образований Нерюнгринского района Якутии (метод "альтернативной котельной"). Новое регулирование в этой сфере предполагает, что цены на тепло будут устанавливаться не государством, а по соглашению производителей, потребителей и теплосетевой организации в рамках предельного уровня. Потолок цены будет определяться по методике, предполагающей гипотетическую величину расходов в случае отказа от централизованного теплоснабжения в пользу независимой котельной", - говорится в сообщении.

"Русгидро" также отмечает, что уже была достигнута договоренность о присвоении "Якутскэнерго" статуса единой теплоснабжающей организации на всей территории города Якутск с 1 января 2021 года. Следующим этапом станет создание к 2022 году единого теплоснабжающего совместного предприятия теплосетевой организации на базе ПАО "Якутскэнерго" и находящееся в муниципальной собственности АО "Теплоэнергия".

Отдельной темой встречи стал вопрос тарифообразования в республике. Стороны отметили необходимость дальнейшей проработки тарифных решений, которые бы обеспечили безубыточную работу энергокомпаний группы "Ругсидро" и договорились подготовить необходимые обращения в госорганы и проработать вопрос заключения соглашения для нивелирования тарифных последствий. Также Шульгинов и Николаев обсудили вопрос модернизации генерации в изолированных районах, в том числе в поселках Черский и Депутатский и ход реализации инновационного проекта по строительству ветродизельного комплекса в арктическом поселке Тикси.

"Русгидро" объединяет более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт.