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Путин 26 августа обсудит с правительством новые подходы в капитальном строительстве

С докладом выступит заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент Владимир Путин проведет в среду очередное совещание с членами правительства, в ходе которого его участники обсудят новые подходы и дебюрократизацию капитального строительства. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Кремля.

"26 августа Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации. Участники мероприятия обсудят новые подходы и дебюрократизацию капитального строительства. С докладом выступит заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин", - сообщили в Кремле.

Там добавили, что помимо основного вопроса будет рассмотрен "ряд текущих актуальных тем".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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