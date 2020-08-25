Путин 26 августа обсудит с правительством новые подходы в капитальном строительстве

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Президент Владимир Путин проведет в среду очередное совещание с членами правительства, в ходе которого его участники обсудят новые подходы и дебюрократизацию капитального строительства. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Кремля.

"26 августа Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации. Участники мероприятия обсудят новые подходы и дебюрократизацию капитального строительства. С докладом выступит заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин", - сообщили в Кремле.

Там добавили, что помимо основного вопроса будет рассмотрен "ряд текущих актуальных тем".