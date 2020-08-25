CNBC: American Airlines намерена уволить 19 тыс. сотрудников

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Американская авиакомпания American Airlines, входящая в число крупнейших в США, намерена уволить около 19 тыс/ сотрудников. Об этом сообщил во вторник телеканал CNBC .

Его журналисты ознакомились с уведомлением, распространенным среди сотрудников авиаперевозчика. В нем отмечается, что увольнения начнутся с 1 октября. Эти планы могут быть пересмотрены, если власти США представят American Airlines дополнительную финансовую помощь.

Крупные американские авиакомпании, в том числе American Airlines, ранее получили федеральную помощь в размере $25 млрд. Данные средства предоставлялись в виде грантов, поэтому их не нужно возвращать. Согласно условиям предоставления данной помощи, перевозчики не имеет право осуществлять массовые увольнения до конца сентября.

В июле агентство Reuters сообщало, что American Airlines уведомила 25 тыс. своих сотрудников о возможности отправить их в отпуск без сохранения содержания.

По данным CNBC, численность персонала авиакомпании превышает 140 тыс. человек. Она понесла в первом квартале 2020 года убытки в размере $2,2 млрд на фоне пандемии коронавируса.

Пассажирские перевозки значительно сократились в США из-за пандемии. Ведущие американские авиакомпании отправили в неоплачиваемый отпуск десятки тысяч сотрудников.