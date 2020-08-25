"Газпром нефть" создала цифровой двойник компрессорной станции Чаяндинского месторождения

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. "Газпромнефть-Заполярье" создало цифровой двойник компрессорной станции Чаяндинского месторождения, что позволит повысить эффективность как строительства объекта, так и его дальнейшей эксплуатации, сообщает "Газпром нефть".

Цифровой двойник - это 3D-модель компрессорной станции, прототип будущего объекта, созданный в трехмерном пространстве с высокой степенью детализации. В дальнейшем он будет использоваться для управления процессом строительства, а после ввода в эксплуатацию в 2022 году - для технического обслуживания и планового ремонта.

"В нем наглядно представлены места размещения и технические характеристики основного оборудования, площадок обслуживания, инженерных коммуникаций, деталей и конструктивных узлов. Это позволяет комплексно оценить принятые технические решения, размещение объектов в пространстве, эргономичность и возможность безопасной эксплуатации", - поясняет компания.

"Проектирование в трехмерной среде - важный инструмент при реализации сложных технологических объектов, таких как компрессорные станции, установки подготовки нефти и прочее. 3D- моделирование повышает точность принимаемых технических решений и дает возможность своевременно вносить в них изменения и снизить затраты на будущий объект. В дальнейшем модель может стать основой для обучения персонала и моделирования различных сценариев при эксплуатации объекта", - сказал руководитель проекта "Нефтяные оторочки Чаяндинского НГКМ" "Газпромнефть-Заполярья" Альберт Мухамедьянов.

"Мы уделяем большое внимание цифровизации, частью которой является проектирование объектов с применением технологии 3D, что значительно повышает качество проектов. Положительный опыт прохождения государственной экспертизы с использованием информационной модели такого сложного технологического объекта, как компрессорная станция, расширяет компетенции и возможности "Газпромнефть-Заполярья", а также позволяет реализовать проект более качественно в намеченные сроки", - добавил заместитель генерального директора по капитальному строительству "Газпромнефть-Заполярья" Алексей Глазков.