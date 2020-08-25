{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии

Нацбанк Белоруссии потребовал от розничных банков обеспечить бесперебойный обмен валюты

В Нацбанке также призвали активнее информировать граждан о безналичных операциях по обмену валюты

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Национальный банк Белоруссии на фоне повышенного спроса граждан на иностранную валюту потребовал от розничных банков держать на контроле ситуацию в обменных пунктах и своевременно пополнять запас наличных денег для бесперебойной работы. Об этом во вторник сообщила пресс-службы регулятора.

На эту тему
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

"С учетом наблюдающегося в последние дни повышенного спроса на иностранную валюту Нацбанк считает необходимым принятие со стороны банковского сектора всесторонних и исчерпывающих мер по своевременному подкреплению обменных пунктов и касс денежной наличностью в объемах, необходимых для бесперебойного проведения валютно-обменных операций", - говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что продажа наличной иностранной валюты населению должна проходить в течение всего рабочего дня в соответствии с формирующимся спросом и по складывающемуся на внутреннем валютном рынке курсу.

В Нацбанке также призвали активнее информировать граждан о безналичных операциях по обмену валюты, в том числе при помощи систем дистанционного банковского обслуживания, а также с использованием банковских карт.

Теги
БелоруссияКризис в Белоруссии
Около 1,2 тыс. рабочих мест создадут на бывших площадках "Евродона" до конца года
Также ожидается поставка 70 тыс. яиц из США для выведения птенцов индейки в Ростовской области
Читать полностью