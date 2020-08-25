Около 1,2 тыс. рабочих мест создадут на бывших площадках "Евродона" до конца года

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН /Ростовская область/, 25 августа. /ТАСС/. Перезапуск производства мяса индейки на бывшем производственном комплексе компании "Евродон" в Ростовской области, который на правах аренды перешел компании "Индюшкин двор" (входит в ГК "Дамате"), позволит до конца года создать около 1,2 тыс. рабочих мест. Об этом во вторник в ходе посещения одной из площадок сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Для нас принципиальная задача запустить остановленные предприятия. Я говорю и по индюшке, и по утке. Вторая задача - обеспечить людей работой. До конца этого года примерно 1,2 тыс. человек будут работать на этих производствах, процесс будет продолжаться", - сказал Голубев.

Глава региона отметил, что 2021 год должен стать переломным в вопросе роста объемов сельхозпродукции, производимой в Ростовской области. "В целом по сельхозпроизводству в текущем году мы будем иметь немного больше уровня прошлого года. У нас есть резерв, я говорю о мясе. Если наши планы реализуются, и здесь, и в Миллеровском, Октябрьском районах точно совершенно восстановим свои позиции", - отметил Голубев.

В пресс-службе ГК "Дамате" сообщили, что на первой площадке подращивания, состоящей из восьми птичников, завершили формирование поголовья индюшат. На сегодня на нее завезено 200 тыс. голов птицы. После 42 суток молодые птицы будут отправлены на площадки откорма. Сейчас специалисты занимаются подготовкой 16 птичников откорма, которые будут запущены в ближайшее время. До конца года с площадок в Ростовской области на убой и переработку "Дамате" рассчитывает направить около 3 тыс. тонн индейки в живом весе.

"Наша компания очень серьезно относится к вопросу возобновления производства мяса индейки в Ростовской области. Мы имеем громадный и успешный опыт работы и запуска столь масштабных проектов, как мы видим здесь на территории Ростовской области, - отметил соучредитель ГК "Дамате" Рашид Хайров. - Что мы делаем на сегодняшний день? Конечно, восстанавливаем то, что стояло несколько лет, исправляем ошибки, те, что были допущены в предыдущие периоды, ищем пути модернизации, отрабатываем технологии".

Новая жизнь предприятия

По словам Хайрова, после года эксплуатации площадок, которые продолжают оставаться в собственности Россельхозбанка, компания примет решение о их выкупе. "[Объем инвестиций] для реализации проекта по индейке [составил] порядка 700 млн рублей. Это то, что потребуется для перезапуска производства. Утка чуть поменьше, но порядок цифр похожий", - отметил Хайров.

Первые 50 тыс. индюшат поступили на бывшую площадку "Евродона" в начале августа. По данным управления информационной политики регионального правительства, в ближайшее время ожидается поставка 70 тыс. яиц из США для выведения птенцов индейки непосредственно в Ростовской области. Предварительный объем потребности в инкубационном яйце для ООО "Индюшкин двор" в 2020 году составляет 2,3 млн штук.

Остановка производства на "Евродоне" стала следствием вспышек птичьего гриппа на предприятиях группы компаний в 2016-2018 годах. В результате "Евродон" допустил дефолт по платежу одному из основных своих кредиторов - "ВЭБ Капиталу". С февраля 2019 года на предприятиях группы была введена процедура наблюдения. В октябре 2019 года наблюдательный совет ВЭБ.РФ принял решение продать ГК "Евродон". В апреле стало известно о сдаче производственных площадок "Евродона" в аренду группе компаний "Дамате", сообщалось о планах возобновить производство до конца лета.