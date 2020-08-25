Замглавы Минстроя РФ раскритиковал показатели строительства в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 25 августа. /ТАСС/. Заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин во вторник раскритиковал текущие показатели объемов строительства в Архангельской области в ходе совещания по вопросам реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в Архангельске, передает корреспондент ТАСС.

"В Архангельской области у нас сегодня текущий объем стройки, если перекладывать на душу, на одного человека, составляет всего 0,5 кв. м. <…> Количество квадратных метров, введенных на одного человека в 2019 году, составляет 0,29 кв. метра. Это достаточно низкий показатель с учетом хорошей стоимости квадратного метра и покупательской способности как минимум в Архангельске и Северодвинске", - сказал в ходе совещания Стасишин.

Он отметил, что в регионе много отказов банков по субсидированию ипотеки. "Из 2 587 заявок 622 отказа, это достаточно много. Практически 30% заявок отказано. Это очень много с учетом, что средний отказ по стране - 5%", - добавил замминистра.

По словам Стасишина, Архангельская область в целом мало участвует в программе по субсидированию ипотеки. На конец августа в стране принято 466 тыс. заявок, в регионе их всего 2 587. "Ставка, соответственно, в связи с тем, что заявок немного, средняя по состоянию на 1 июля составляет порядка 8,5%. Из этого следует, что из общего объема находящихся в строительстве квадратных метров, это порядка 585 тыс., у нас реализованы сегодня в Архангельской области всего 52,7%, то есть у нас нереализованная площадь жилья составляет 249 тыс. кв. метров. Это достаточно много", - добавил он.

Также он отметил, что в программе по субсидированию кредитов застройщиков застройщики Архангельской области не участвуют.