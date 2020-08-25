В Архангельской области построят животноводческий комплекс стоимостью 2,5 млрд рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 25 августа. /ТАСС/. "Россельхозбанк" и "Устьянская молочная компания" (ООО "УМК") во вторник в рамках визита в Архангельск заместителя министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут подписали соглашение о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта по строительству в Архангельской области животноводческого комплекса на 3 229 коров. Как говорится в сообщении пресс-службы администрации региона, стоимость проекта составляет 2,5 млрд рублей.

"Сегодня в рамках встречи в правительстве региона генеральный директор УМК Елена Лобанцова и директор Архангельского регионального филиала Россельхозбанка Дмитрий Костылев подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому УМК получит на реализацию нового крупного проекта инвестиционный кредит в размере 2,5 млрд рублей. Крупный инвестпроект по строительству молочно-товарного комплекса на 3 229 голов крупного рогатого скота с выращиванием молодняка в деревне Черновская планирует реализовать Устьянская молочная компания", - говорится в сообщении.

Ожидается, что к 2025 году благодаря реализации проекта удастся организовать производство молока с использованием автоматизированной системы управления комплексом, технологии обеспечения микроклимата с использованием системы вентиляции корпусов, достичь производства 39 тыс. тонн молока в год, будет создано 90 новых рабочих мест. Единый комплекс площадью 57 га включит в себя необходимую инфраструктуру, в том числе администрацию, производственные, хозяйственные помещения, котельную, АЗС.

В настоящее время возле деревни Черновская ведутся активные подготовительные работы к строительству комплекса. Завершение строительства и ввод объектов в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2021 года.

Устьянская молочная компания на сегодняшний день является одним из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Архангельской области. За период с 2014 по 2018 год предприятием реализованы три крупных инвестиционных проекта по строительству животноводческих комплексов молочного направления. Сумма инвестиций составила более миллиарда рублей. В 2013-18 годах УМК и Россельхозбанк успешно реализовали инвестиционный проект по строительству фермы на 1 584 дойных коров с выращиванием молодняка в деревне Нагорская. Комплекс вошел в строй в ноябре 2018 года. Архангельская область сегодня занимает пятое место в России по надоям.