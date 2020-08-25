Антикризисные меры поддержки продлили для киосков "Печать" в Москве

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Власти Москвы продлили антикризисные меры поддержки для киосков печатной продукции и операторов наружной рекламы. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили во вторник в пресс-службе столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

"Правительство Москвы продлило антикризисные меры поддержки распространителей печатных СМИ и операторов наружной рекламы, пострадавших вследствие распространения новой коронавирусной инфекции. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Ранее распространители печатных изданий в рамках антикризисных мер поддержки, которые действовали с 1 апреля по 30 июня в Москве, могли воспользоваться освобождением от платы за торговую деятельность в киосках "Печать", находящихся в оперативном управлении "Мосгорпечати".

Новый пакет поддержки был принят по результатам мониторинга ситуации в соответствующих отраслях. Он будет действовать с 1 июля по 30 сентября 2020 года. Теперь распространители печатных СМИ могут воспользоваться уменьшением до 50% платежей за право на торговую деятельность за счет списания обеспечения - по договорам с КП "Мосгорпечать", а также отсрочкой уплаты 50% платежей по договорам, по которым были предоставлены банковские гарантии, до 1 июля 2021 года.

Также можно продлить рассрочку по оплате действия договоров на право установки рекламных конструкций. Ранее этот срок составлял три месяца.

Всего в мегаполисе эксплуатируются 9 962 рекламные конструкции. Кроме того, согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов, в городе установлено 2 079 киосков со специализацией "печать" (заключены 1 660 контрактов на осуществление торговой деятельности).