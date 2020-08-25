Lindt отрицает различия в составе реализуемого в России и ЕС шоколада

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Производитель шоколада Lindt отрицает наличие качественных различий в составе шоколада, реализуемого в РФ и ЕС. Компания направила все необходимые сведения в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России, сообщили ТАСС в компании ООО "Линдт унд Шпрюнгли (Раша)" .

В компании подчеркнули, что вся продукция Lindt, продающаяся на российском рынке, производится на европейских фабриках. "На наших фабриках отсутствуют специальные производственные мощности или отдельные технологические линии для производства продукции, предназначенной для реализации в России или в какой-либо иной стране мира. Мы используем одни и те же ингредиенты единообразного качества для производства продукции как поставляемой в Россию, так и предназначенной для продажи в других странах. Это также подтвердили результаты независимого аудита нашего производства, проведенного ведущей независимой аудиторской компанией по нашему запросу", - сообщили в компании.

Таким образом, продукция из одной и той же партии шоколада Lindt может реализовываться одновременно и в России, и в одной из стран ЕС, единственным отличием может стать маркировка, уточнили в компании.

"Линдт унд Шпрюнгли (Раша)" инициировала независимое исследование образцов разных видов шоколада Lindt, приобретенных в России и в пяти странах Европы, которое подтверждает отсутствие существенных отличий образцов, отметили в компании. "Мы предоставили в ФАС России все необходимые сведения для подтверждения того, что наша деятельность полностью соответствует антимонопольному законодательству, - сказали в компании. - Мы остаемся полностью открытыми к диалогу с российскими государственными органами. Уверены, что в скором времени сумеем разрешить все возможные обеспокоенности, имеющиеся у антимонопольного органа, в рамках официальной процедуры рассмотрения антимонопольного дела".

Ранее ФАС возбудила дело против компании по признакам нарушения закона о конкуренции. Ведомство считает, что информация на упаковке формирует у потребителя представление, что он покупает такой же шоколад, который продается под этим брендом в Европе. При этом, по заявлению ФАС, в России реализуется адаптированная продукция.