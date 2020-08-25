Высшие органы аудита стран БРИКС утвердили декларацию о сотрудничестве

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Высшие аудиторские органы стран БРИКС утвердили декларацию о сотрудничестве. Об этом сообщил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"На встрече высших органов аудита стран БРИКС утвердили декларацию о сотрудничестве. В том числе, продолжим обмениваться опытом аудита мер правительств в период пандемии и мониторинга социально-экономических последствий", - написал Кудрин в своем Twitter.

Встреча руководителей высших органов аудита стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) проходила 25 августа 2020 года в онлайн-режиме.