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Абрамченко поручила Росприроднадзору внепланово проверить семь предприятий Омска

О результатах Росприроднадзор должен будет доложить правительству в срок до 30 декабря

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору внепланово проверить семь предприятий Омска, оказывающих негативное влияние на окружающую среду. Об этом говорится в поручении вице-премьера (документ есть в распоряжении ТАСС, его подтвердили в пресс-службе вице-премьера).

"Прошу провести внеплановые выездные проверки в отношении объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и расположенных в Омске: "Омский каучук", ТГК-11, "Первая грузовая компания", "Омсктрансмаш", "Газпромнефть - ОНПЗ", "Омсктехуглерод", "Омскшина", - следует из документа.

О результатах Росприроднадзор должен будет доложить правительству в срок до 30 декабря.

В Омске регулярно фиксируются превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе. Только в январе в городе, который к 2024 году по майскому указу должен снизить выбросы на 22,5%, было зарегистрировано восемь случаев загрязнения атмосферы.

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