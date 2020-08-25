Индексы Мосбиржи и РТС во вторник снизились на 0,01-1,12%

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник продемонстрировал снижение после роста днем ранее. Индекс Мосбиржи по итогам торгов уменьшился на 0,01%, до 3 029,05 пункта, а РТС - на 1,12%, до 1 267,16 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Доллар к рублю на 19:11 мск вырос на 1,18%, до 75,5 рубля, евро - на 1,51%, до 89,29 рубля.

Российский рынок акций, начав вторник с роста, по ходу торгового дня демонстрировал смешанную динамику. В свою очередь европейские биржи продолжили торговаться в зеленой зоне, нефтяные цены между тем сместились к уровням выше $46 на фоне "усиления непогоды в Мексиканском заливе и приостановки порядка 80% добычи нефти в регионе", рассказал инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Сохранять рыночный интерес к рискованным активам позволяет импульс, заданный сообщениями о разрешении американскими властями применения плазмы крови переболевших коронавирусом при лечении пациентов, а также сигналами США и Китая о желании продолжить диалог в торговой сфере, добавил Бахтин.

Вместе с тем сдерживающим фактором для рублевых активов становится нарастающая напряженность геополитического фона вокруг РФ. "И хотя угрозы со стороны новых рисков в этой плоскости носят гипотетический, неочевидный характер, инвесторы предпочли перейти к более осторожным действиям", - также рассказал он.

Лидерами роста по итогам дня оказались глобальные депозитарные расписки Mail.ru group (6,02%) и TCS (3,62%), снижения - акции Сбербанка (1,93%) и ВТБ (1,54%).

Прогноз на среду

Шансы роста российского фондового рынка на фоне некоторого улучшения внутреннего и внешнего информационного фона по итогам среды преобладают, считает аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин.

"Однако, вектор повышения рисков, сформированный данными июльских протоколов сессии ФРС, по-прежнему сохраняет для "быков" угрозу смены рыночных настроений в перспективе ближайших дней", - добавил он.

Также в середине недели наиболее важной будет статистика из США - июльские данные по базовым заказам на товары длительного пользования и недельные изменения запасов сырой нефти по данным национального Минэнерго, отметил Бахтин.

Целевые диапазоны закрытия индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю "Фридом Финанс" на завтра составляют 2 995-3 055 пунктов, 74,05-75,85 рубля и 87,80-89,60 рубля соответственно.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи завтра может сформироваться в диапазоне 2 890-3 050 пунктов, курс рубля к доллару - в пределах 74,2-75,5 рубля.