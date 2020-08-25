В Дагестане в качестве самозанятых зарегистрировались более 2 тыс. человек с начала июля

МАХАЧКАЛА, 25 августа. /ТАСС/. Специальный налоговый режим для самозанятых в Дагестане с начала июля выбрали более 2 тыс. человек, в том числе 147 предпринимателей. Об этом сообщила ТАСС во вторник помощник первого заместителя председателя правительства Дагестана, курирующего экономическое развитие региона, Мадина Джалилова.

"На 25 августа в качестве самозанятых в Дагестане зарегистрировались 2 002 человека, из которых 1 855 - физические лица, 125 индивидуальных предпринимателей, перешедших с других видов налогообложения, и 22 - вновь зарегистрированные предприниматели", - сообщила Джалилова.

Новый налоговый режим "Налог на профессиональный доход" начал действовать на территории Дагестана с 1 июля.

Как ранее пояснял первый зампред правительства Дагестана Гаджимагомед Гусейнов, плательщиком специального налогового режима может быть любое физическое лицо, которое либо производит товары, либо оказывает услуги без использования наемных работников, при этом суммарный доход при такой деятельности не должен превышать 2,4 млн рублей в год. По словам Гусейнова, самозанятые освобождены от уплаты НФДЛ, НДС, страховых взносов как в медицинские, так и в пенсионные фонды. Зарегистрированные в качестве самозанятых до 31 декабря 2020 года получат по 12 130 рублей, которые смогут потратить на уплату налога. Отказаться от применения такого режима можно в любой момент.