ТАСС, 25 августа. Пермский край приступил к созданию программы по борьбе с безработицей. Как сообщается на сайте губернатора и правительства региона, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков принял участие в совещании по вопросам занятости.

"Субъект приступил к разработке программы борьбы с безработицей и обеспечению полномасштабного вовлечения трудовых ресурсов в экономику. В ближайшее время мы документ согласуем и приступим к его реализации. Мы будем в еженедельном режиме контролировать эффективность проводимых мероприятий и при необходимости корректировать их", - цитирует Котякова пресс-служба.

По его словам, в сентябре в Пермском крае открывается центр опережающей профессиональной подготовки. Это позволит ежегодно переобучать не менее 1,3 тыс. человек. Работа по привлечению инвестиций в производство, проводимая властями региона, поможет создать рабочие места в производственном секторе и окажет мультипликативный эффект на другие отрасли, уточнил Котяков.

Как отметили на совещании, в первую очередь, необходимо остановить рост уровня безработицы, для этого нужно помочь предприятиям сохранить сотрудников, находящихся под угрозой увольнения. Выделены соответствующие средства. С учетом того, что 49% зарегистрированных в качестве безработных не имеют профессионального образования, удалось достигнуть договоренности об усилении мероприятий по их обучению.

Занятость в регионе

"Нам удалось сохранить занятость сотрудников промышленных предприятий региона. В большей степени подвергся последствиям ограничительных мер малый и средний бизнес. На выравнивание ситуации на рынке труда направили уже более 1 млрд руб. В частности, это материальная помощь более 9 тыс. работникам пострадавших отраслей", - цитирует пресс-служба врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Средства также направили на создание не менее 6 тыс. дополнительных рабочих мест, субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства для сохранения 3,5 тыс. рабочих мест, выплаты на временную занятость 2 671 человека. Как отметил Махонин, регион будет "двигаться в направлении создания новых рабочих мест", в частности, подтверждены инвестпроекты на сумму более 1,5 млрд рублей.

"Будем поддерживать развитие программ сельского хозяйства, обеспечив занятость не менее 1,2 тыс. человек. Еще одно важное направление - создание возможностей для профобучения жителей. Для этого в сентябре запускаем работу центра опережающей профессиональной подготовки. Он позволит ежегодно обучать не менее 1,3 тыс. человек востребованным специальностям на региональном рынке труда", - сказал он, уточнив, что в ближайшее время региональные власти опубликуют план мероприятий по сохранению занятости.