SOCAR поставит 26-27 августа в Белоруссию 94 тыс. тонн нефти

БАКУ, 25 августа. /ТАСС/. Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) планирует 26-27 августа поставить в Белоруссию очередную партию нефти объемом 94 тыс. тонн. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС руководитель отдела по связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

"Сделка о поставке партии нефти была согласована несколько недель назад. Белорусская сторона запросила 93-94 тыс. тонн. Завтра или послезавтра из турецкого порта Джейхан будет отгружена партия азербайджанской нефти для Белоруссии объемом 94 тыс. тонн", - сказал представитель SOCAR.

В марте SOCAR отгрузила две танкерные партии азербайджанской нефти для Белоруссии: одна объемом 90 тыс. тонн, вторая - 85 тыс. тонн. Они были доставлены в порт Одессы. Оттуда через трубопровод Одесса - Броды сырье было транспортировано на белорусские НПЗ. Еще по одной танкерной партии нефти SOCAR отправила в Белоруссию в апреле, июне и июле. Объем апрельской и июньской партий составил по 85 тыс. тонн, июльской - 650 тыс. баррелей.

С 1 января 2020 года у Белоруссии не было соглашения с российскими компаниями на поставку нефти по трубопроводу "Дружба" из-за спора вокруг размера премии к беспошлинной цене нефти. Поставки сырья на белорусские НПЗ продолжала только группа компаний "Сафмар" Михаила Гуцериева, поэтому страна начала покупать танкерную нефть у альтернативных поставщиков через Литву и Украину. В конце марта Москва и Минск достигли договоренности о возобновлении поставок нефти от крупных российских компаний.