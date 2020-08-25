МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль Роскосмоса в 2019 году выросла на 56% по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в сообщении госкорпорации по итогам заседания наблюдательного совета под председательством вице-премьера РФ Юрия Борисова.

"Выступая на заседании наблюдательного совета, первый заместитель генерального директора Роскосмоса Максим Овчинников отметил, что госкорпорация "Роскосмос", как отдельное юридическое лицо, в 2019 году выполнила план по выручке, при этом чистая прибыль по сравнению с 2018 годом выросла на 56%", - говорится в сообщении.

В Роскосмосе также отметили, что управленческие расходы в прошлом году снизились на 13,5%. При этом выручка выросла на 5%, а производительность труда - на 7%. Рост среднемесячной зарплаты в отрасли составил 6%.

Также в ходе набсовета был утвержден консолидированный финансовый план деятельности Роскосмоса за 2019 год, годовой отчет и ключевые показатели эффективности госкорпорации.

Во время заседания совет "утвердил генерального директора Научно-производственного центра автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина - Ефима Межирицкого и генерального директора Научно-производственного объединения "Энергомаш имени академика В. П. Глушко" Игоря Арбузова", - добавили в Роскосмосе.