Эксперты: рубль слабеет под влиянием геополитических факторов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российская валюта в последние несколько дней находится под давлением - несмотря на позитивную внешнюю конъюнктуру на мировых финансовых рынках. Опрошенные ТАСС эксперты полагают, что причиной ослабления рубля являются как сезонные факторы, так и обострение геополитического фона.

Более заметное снижение рубля происходит к единой европейской валюте. Во вторник в ходе валютных торгов на Московской бирже, курс евро в 21:08 мск вырос на 1,35% и достиг отметки в 89,15 рубля. В последний раз евро находился выше 89 рублей 30 марта текущего года.

Тем не менее, несмотря на то, что традиционно в трейдинге отсутствие роста котировок любого актива на хороших новостях (в том числе при условиях роста цен на Brent почти на 2%, до $46 за баррель) является очень плохим сигналом, эксперты затрудняются ответить, сможет ли евро протестировать отметку в 90 рублей.

Почему рубль падает

Снижение рубля к основным валютам происходит из-за ухудшения геополитического фона и потенциального обострения санкционной риторики, полагают эксперты. "Негативные настроения обусловлены усилением политических рисков из-за ситуации вокруг Белоруссии и истории с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального", - считает аналитик "Финам" Сергей Дроздов.

Среди прочих факторов давление на российскую валюту оказывает и окончание налогового периода. "Спрос на рубли, получаемые за счет продажи валютной выручки, упал после окончания ежемесячного периода налоговых платежей 25 августа", - пояснил аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

Также влияние на курс оказывает падение почти до нуля объема валютной ликвидности в июле у российских банков. "Только за прошлый месяц ее объем на балансе банков сократился на $5 млрд, а в августе балансирует на гране дефицита показателя. Пока ситуация не отразилась на денежном рынке в виде изменения валютного свопа или ставок МБК. У Банка России достаточно инструментов, чтобы предоставить рынку валютную ликвидность, но определенный дефицит валюты в кредитных организациях оказывает давление на рубль", - добавил эксперт.

Тем не менее, в "Фридом Финанс" не ожидают тестирования курсом евро отметки в 90 рублей до конца августа. Однако в условиях сверхвысокой волатильности от прогнозов движения котировок валюты до конца месяца в компании решили отказаться. В ИАЦ "Альпари" полагают, что целью роста евро к рублю на сегодняшний день является отметка в 89,45 рубля.

По мнению аналитиков "Финам", пробой евро уровня в 88 рублей все же создало предпосылки для повторного тестирования отметки в 90 рублей.