Аналитики сообщили, что оборот люксового контрафакта в соцсетях за год вырос на 28%

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Оборот контрафактного люкса в российских соцсетях за последний год вырос на 28% и составил 23 млрд рублей, говорится в исследовании BrandMonitor.

По данным компании, в российских соцсетях насчитывается 192 тыс. аккаунтов, которые торгуют репликами известных брендов, основные площадки - Instagram, Telegram и "ВКонтакте". При этом средний оборот с одного такого аккаунта с 10 тыс. подписчиков в месяц составляет до 450 тыс. рублей, а прибыль - 115 тыс. рублей, отмечают аналитики.

Так, с июня 2019 года по июнь 2020 года было опубликовано не менее 625 тыс. постов с прямой продажей подделок. При этом в 2020 году каждый месяц появляется почти 9 тыс. новых аккаунтов фейковых товаров, что почти вдвое больше, чем годом ранее.

В BrandMonitor подсчитали, что порядка 80% аккаунтов, торгующих поддельными вещами люксовых марок, специализируются на одном бренде и работают не больше года. В это же время остальные аккаунты "живут" от полутора до двух лет и продают реплики товаров разных брендов.

У каждого третьего онлайн-поставщика есть шоурум в Москве, у каждого десятого - офлайн-магазины в Санкт-Петербурге и Краснодаре. Шоурумы в других городах-миллионниках есть у 3-7% продавцов поддельных люксовых товаров.

По словам основателя и гендиректора BrandMonitor Юрия Вопилова, в целом скорость появления новых аккаунтов делает практически невозможным расследование деятельности каждого продавца контрафакта, при этом за многими стоят не физлица, а организованные преступные группы.