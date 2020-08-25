ФРДВ договорился с Мурманской областью о сотрудничестве в реализации инвестпроектов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, входит в группу ВЭБ.РФ) будет сотрудничать с правительством Мурманской области в реализации инвестиционных проектов, в том числе фонд готов поддержать масштабный проект по развитию городской среды. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ФРДВ.

"Фонд развития Дальнего Востока и Арктики и правительство Мурманской области договорились о сотрудничестве при реализации инвестиционных проектов на территории региона. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Мурманской области Андрей Чибис", - говорится в сообщении.

В частности, ФРДВ рассматривает возможность участия в проекте по созданию международного арктического культурно-делового центра на территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики". "Уникальный кластер появится в результате комплексного редевелопмента припортовых территорий. В него войдут конгрессно-выставочный центр, экологический и международный музей Арктики, центр арктического туризма и северного дизайна, исследовательская лаборатория, гастромаркет, площадки для развития малого и среднего бизнеса и парк", - пояснили в фонде. По предварительной оценке правительства Мурманской области, инвестиции в проект должны составить более 3,7 млрд рублей.

"Поддержка проектов городского развития является одним из приоритетных направлений работы Фонда развития Дальнего Востока и Арктики и группы ВЭБ.РФ. Новые центры городской жизни, которые появятся в результате ревитализации одного из районов города, позволят не только улучшить качество жизни, но и станут мощными магнитами для предпринимателей, а также российских и зарубежных туристов, стимулом для развития транспортной инфраструктуры и индустрии гостеприимства", - отметил генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков.

На пленарной сессии V международного арктического форума "Арктика - территория диалога" в апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил, что ФРДВ может быть докапитализирован для финансирования арктических проектов. Было принято решение, что фонд выступит инвестором и организатором финансирования проектов в регионах Арктической зоны РФ.

Фонд развития Дальнего Востока и Арктики учрежден Внешэкономбанком (ВЭБ.РФ) для ускоренного развития этих территорий. Фонд содействует притоку инвестиций с помощью предоставления льготного (5% годовых в рублях) и долгосрочного финансирования приоритетных инвестиционных проектов, разрабатывает цифровые отраслевые сервисы.