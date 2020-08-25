В Рыбинске создадут университетский инжиниринговый центр на базе "ОДК-Сатурн"

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Университетский зеркальный инжиниринговый центр создадут на базе "ОДК-Сатурн" в Рыбинске Ярославской области, соответствующее соглашение было подписано на площадке форума "Армия-2020". Об этом сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

"В рамках международного военно-технического форума "Армия-2020" подписано трехстороннее соглашение между ПАО "ОДК-Сатурн", Санкт-Петербургским политехническим университетом имени Петра Великого и Рыбинским авиационным технологическим университетом имени П. А. Соловьева о создании университетского зеркального инжинирингового центра "Цифровое энергомашиностроение", - говорится в сообщении.

В центре будут создаваться детализированные копии существующих и перспективных компонентов газотурбинных двигателей и силовых установок. Действия агрегата, его реакции на внешние воздействия будут моделироваться. Технология зеркального математического моделирования позволит сэкономить ресурсы и время, сократить риски возникновения нештатных и аварийных ситуаций.

"Внедрение цифрового проектирования и моделирования, цифровых двойников предполагает обмен уникальными компетенциями между всеми партнерами, создает возможности для подготовки специалистов мирового уровня. Уверен, что центр инжиниринга позволит сделать качественный рывок в развитии отечественного энергомашиностроения", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Ярославской области Максима Авдеева.

ПАО "ОДК-Сатурн" - двигателестроительная компания, специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей для гражданской авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, кораблей и судов. АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (входит в Госкорпорацию "Ростех") - интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.