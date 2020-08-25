На бирже в Нью-Йорке индексы менялись разнонаправленно на ожиданиях выступления главы ФРС

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Ключевые биржевые индексы в Нью-Йорке к завершению сессии во вторник менялись разнонаправленно.

Как следует из данных на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи, промышленный индекс Dow Jones понизился на 59,78 пункта (-0,21%), до отметки 28 248,68. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 12,37 пункта (0,36%) и оказался на отметке 3 443,65. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 86,75 пункта (0,76%), до отметки 11 466,77.

Как отметила газета The Wall Street Journal, акции компаний Raytheon Technologies, Pfizer и Exxon-Mobil, которые 31 августа выводятся из индекса Dow Jones, понизились соответственно на 3,4%, 1,5% и 3%. В то же время акции компаний Amgen, Honewell International и Salesforce, которые теперь будут учитываться в этом индексе, выросли соответственно на 4%, 3% и 3,8%.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI к концу сессии понизилась на 0,05% и оказалась на уровне $42,33 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,6% до $1 934,70 за тройскую унцию.

Комментируя итоги сессии, информационное агентство Bloomberg отметило, что участники рынка внимательно следят за ходом разработки вакцины от коронавируса и ожидают заключения фармацевтической компанией Moderna соглашения с ЕС о поставках 80 млн доз вакцины. Кроме того, они ожидают предстоящего в четверг выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, который, вероятно, остановится на вопросах борьбы с инфляцией.