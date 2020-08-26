WSJ: Минюст США предъявил обвинения израильскому фармацевтическому гиганту Teva

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Власти США предъявили официальные обвинения американскому сегменту израильской фармацевтической компании Teva Pharmaceuticals. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По его данным, Министерство юстиции США планирует огласить обвинения в течение вторника. Teva инкриминируется установление фиксированных цен на непатентованные лекарства в сговоре с другими фармацевтическими компаниями. Остальные соучастники дали согласие заключить досудебную сделку с правосудием и отделались крупными штрафами. Сделка предусматривает, что федеральное правительство отзывает обвинения и не предпринимает каких-либо действий, до тех пор пока предполагаемый ответчик выполняет взятые на себя обязательства.

Согласно публикации, представители Teva консультировались с Минюстом США и пытались отговорить ведомство от передачи дела в суд. Однако компания отказалась идти на сделку с правосудием, так как такой вариант предусматривает признание вины.

Как пишет газета, Teva считается одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире и в прошлом году достигла объема продаж около $17 млрд. Однако резкий спад расценок на непатентованные лекарства и рост долгов вынудил предприятие реструктурировать свой менеджмент. Акции компании потеряли в цене более 80% с 2015 года. Teva в случае признания виновной грозит исключение из федеральной программы здравоохранения.