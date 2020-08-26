Опрос: треть имеющих накопления в банках россиян делают сбережения на "всякий случай"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Треть россиян, имеющих накопления, создают финансовую подушку безопасности "на всякий случай", треть - копит на отпуск, а почти половина стремится получить дополнительный доход. Такие выводы приводятся в совместном исследовании сберегательного поведения россиян, проведенного РГС Банком и НАФИ (есть в распоряжении ТАСС).

"В большинстве случаев россияне открывают вклады, накопительные счета или дебетовые карты для получения дополнительного дохода (44%), а 31% создают финансовую подушку безопасности "на всякий случай". Среди имеющих банковские накопления россиян каждый третий откладывает деньги на отпуск, а каждый пятый стремится приобрести недвижимость (21%) или сделать ремонт (20%)", - указано в исследовании.

Кроме того, 19% опрошенных вкладчиков хотят обеспечить себе дополнительную финансовую поддержку на пенсии, а по 18% планируют купить автомобиль или совершить прочие крупные покупки (мебель, бытовая техника и пр.). Также, согласно опросу, вкладчики формируют финансовый резерв для оплаты дорогостоящего лечения (12%), важного события в жизни - на свадьбу или рождение ребенка (11%), на образование (8%), а также с целью вложиться в открытие или развитие собственного дела (5%).

При этом сберегательное поведение в Москве и Санкт-Петербурге практически не отличается от жителей других регионов. Но в обоих столицах чаще открывают вклады и накопительные счета для поддержания привычного образа жизни на пенсии - 23% против 17% в регионах. А в других городах России чаще копят на покупку жилья - 23% против 20%.

"Сложная экономическая ситуация, связанная с пандемией коронавируса, серьезно отразилась на покупательской способности и финансовой стратегии россиян. Многие, как и прежде, предпочитают использовать вклады как сберегательный инструмент, при этом наблюдается переток части депозитов в накопительные счета, предполагающие более привлекательные ставки. В любом случае все это влияет на стратегию накопления - сейчас это выжидательная позиция и поиск новых инструментов для сбережения и инвестирования", - отметила Марина Дембицкая, член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка.

Количественное исследование было проведено среди 1 201 человека в возрасте от 21 года в апреле 2020 года посредством онлайн-опроса по потребительской панели. География исследования - Россия, регионы присутствия РГС Банка (совокупность городов с населением более 100 тыс. человек).