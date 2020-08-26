"Известия": операторы связи и банки могут создать систему блокировки звонков мошенников

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Мобильные операторы вместе с финансовыми организациями намерены создать систему для блокировки звонков мошенников клиентам от лица банков, а также вызовов якобы от имени клиентов в кредитные организации. Это следует из законопроекта-спутника к принятому закону "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций", с которым ознакомились "Известия" .

Согласно проекту, потребуется внести изменения в закон "О связи", который запрещает оператору обрабатывать содержание бесед. При этом технология блокировки, уточняют "Известия" со ссылкой на документ, предлагает анализировать технические характеристики, к примеру, длительность и количество разговоров.

В Минэкономразвития газете сообщили, что проект нормативного акта рассмотрен на рабочих группах "Нормативное регулирование цифровой среды" 14 и 18 августа. В министерстве считают, что в случае его принятия банки смогут сократить объем финансовых потерь, а граждане получат дополнительную защиту от угрозы мошенничества. Как уточнил "Известиям" директор направления "Нормативное регулирование" АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов, министерство в ближайшее время внесет законопроект в правительство.

По данным газеты, отобраны восемь инновационных технологий, которые будут тестировать в "цифровых песочницах". В Минэкономразвития отметили, что в процессе будет проводиться мониторинг, при возникновении угрозы правам и свободам граждан эксперимент будет приостановлен.

МТС и "Мегафон" поддерживают инициативу и готовы участвовать в проекте, сообщили "Известиям" представители операторов. В "Мегафоне" также уточнили, что используют систему голосового антифрода, созданную совместно с МТС, а решение в пилотном режиме работает у нескольких банков. В Tele2 отметили, что у компании есть своя антифрод-платформа, запущенная в начале этого года и протестированная совместно с "Тинькофф". В "Вымпелкоме" не прокомментировали газете возможность участия в проекте.