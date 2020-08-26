Оборот рыбодобывающих компаний Приморья за полгода вырос на 24%

ВЛАДИВОСТОК, 26 августа. /ТАСС/. Рыбодобывающие предприятия Приморского края за первую половину 2020 года увеличили свой оборот на 24%, а налоговые отчисления - на 7,8%, сообщила в среду пресс-служба правительства края.

"За шесть месяцев оборот организаций рыболовства и рыбоводства составил 39,7 млрд рублей - [рост на] 24% к аналогичному уровню прошлого года. С начала года предприятия Приморья увеличили вылов водных биоресурсов до 592 тысячи тонн. Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет края по сравнению с прошлым годом вырос на 7,8% и составил более 2,4 миллиарда рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как рассказал ТАСС управляющий одного из крупнейших рыбодобытчиков края, группы компаний "Доброфлот", Александр Ефремов, рост оборота произошел благодаря увеличению общедопустимых уловов и возросшего курса доллара. "Скорее всего, рост произошел за счет увеличения курса доллара, поскольку большая часть продукции, которую продают приморские рыбаки, идет на экспорт. Валютная выручка позволяет увеличить оборот. Также в этом году увеличены объемы общедопустимого улова, который рыбаки смогли освоить", - сказал Ефремов.

Он отметил, что структура производства рыбной промышленности в Приморье пока остается сырьевой. Построенные по программе инвестиционных квот рыбоперерабатывающие заводы за первые полгода не успели повлиять на оборот рынка.

В рамках системы инвестиционных квот государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие рыбодобычи (строительство флота) или рыбопереработки (строительство заводов). "Доброфлот" в обмен на квоту построил рыбоперерабатывающий завод на территории опережающего развития (ТОР) Большой Камень в Приморье. Как отмечал губернатор региона Олег Кожемяко, предприятие в перспективе обеспечит рабочими местами около 1 тыс. человек, а бюджеты всех уровней будут получать в виде налогов 200 млн рублей ежегодно.

Приморские рыбаки добывают около 20% общероссийского вылова, треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев ранее призвал повысить уровень продовольственной безопасности макрорегиона с помощью инвестиционных проектов, связанных с производством продуктов питания, отметив, что такие проекты должны иметь отдельную финансовую поддержку.