"Известия": сенаторы предложили соединить три региона Дальнего Востока новой автотрассой

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Группа российских сенаторов готовит предложение о строительстве автодороги, которая будет идти от Магаданской области вдоль Охотского моря, через Хабаровский край до Амурской области. Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по экономической политике, представителя Амурской области Ивана Абрамова.

"Мы сейчас со специалистами этот вопрос изучаем и будем предлагать Минтрансу внести этот проект в национальную программу развития Дальнего Востока. Это позволит не только улучшить транспортную логистику между тремя регионами, но и соединит Магадан с Байкало-Амурской магистралью (БАМ). Соответственно, это удешевит поставку товаров, и жизнь будет дешевле в Магадане", - комментирует ситуацию сенатор.

Уточняется, что сейчас из Магадана до этих регионов можно добраться дорогой, которая пролегает через Якутию. В связи с суровыми климатическими условиями в Республике Саха на поддержание трассы уходит много средств, а также нередко случаются ДТП.

"Вдоль моря дорога будет проще. Там много залежей всевозможных полезных ископаемых, которые не разрабатываются из-за отсутствия инфраструктуры. Сейчас мы плотно работаем над этим вопросом. Это даст развитие трем субъектам, они в этом заинтересованы. Эта дорога, длина которой составит 1,5 тыс. км, будет стоить около 90 млрд рублей. Есть предложения от потенциальных инвесторов, которые тоже могут принять участие в строительстве этой дороги", - заявил газете сенатор.

Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков, представляющий в верхней палате Магаданскую область, сообщил "Известиям", что во время осенней сессии идея строительства дороги Магадан - Амурская область будет обсуждаться с профильными ведомствами, а главной целью встречи станет расчет окупаемости трассы.

Работа в ведомствах

Как сообщили "Известиям" в пресс-службе Минвостокразвития, эти предложения обсуждались на заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Проработкой обоснования проекта занимается профильный институт РАН. Пока официально материалы в ведомство не поступали.

Минтранс также ознакомился с презентацией проекта в Совфеде, рассказали "Известиям" в пресс-службе ведомства, отметив, что детальная проработка предложения пока не проводилась, поэтому рассчитывать стоимость преждевременно.