Опрос: около 51% работодателей готовы возместить сотрудникам траты на допобразование

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Порядка 51% российских работодателей готовы полностью или частично компенсировать сотрудникам траты на получение дополнительного образования. Такие данные следуют из имеющихся в распоряжении ТАСС результатов опроса, который провела рекрутинговая компания Hays совместно с компанией Skyeng, образовательным порталом GeekBrains и "Нетологией".

"Полностью или частично компенсировать сотрудникам получение дополнительного образования готов 51% работодателей: из них каждый пятый считает, что размер компенсации решается индивидуально с каждым из сотрудников, а 16% считают необходимым заключить ученический договор, предусматривающий обязательную работу в компании в течение определенного срока", - говорится в материалах.

Только 15% компаний готовы повысить зарплату после того, как сотрудник пройдет курсы, из них 11% готовы повысить ее на 5-10%, а 4% - на 11-20%. Остальные называют это делом самого сотрудника или считают, что работодателю достаточно только оплатить сотруднику обучение.

Кроме того, 48% работодателей рассматривают наличие дополнительного образования как преимущество кандидата при отборе. При этом 64% респондентов проверяют наличие сертификатов или дипломов, если сотрудник утверждает, что прошел дополнительные курсы.

Влияние на зарплату

Отмечается, что у 60% опрошенных сотрудников компаний после дополнительного обучения повысилась зарплата, причем у половины из них более чем на 20%. На 5-10% выросла зарплата у каждого десятого респондента, на увеличение зарплаты в рамках 11-20% и 21-50% приходится по 15% ответов. Не изменилась зарплата у 40% ответивших.

Загруженность на основной работе заставляет специалистов медлить с получением дополнительного образования. У 38% сотрудников после нее не хватает энергии на то, чтобы учиться. Второе препятствие - высокая стоимость. Это останавливает 31% опрошенных. Отсутствие поддержки со стороны руководства - препятствие для 15% респондентов, а 3% ответивших останавливает не подходящий для обучения возраст. Остальные находятся в поиске нужных курсов или не считают необходимым тратить время на них.

Во время пандемии только у 36% сотрудников появилось время на курсы и тренинги. У 30% больше времени стала отнимать основная работа. У 22% ничего не изменилось - они и так посвящали свободное время допобразованию.

Об опросе

Интернет-опрос проводился с мая по июль 2020 года через рассылку по базам Hays и партнеров компании среди 5 153 респондентов: 286 работодателей, 68% из которых - международные компании, и 4 867 профессионалов, 63% из них имеют высшее образование и работают по специальности, связанной с основным или дополнительным образованием.