В Самоа закрыли международное авиасообщение из-за вспышки коронавируса в Новой Зеландии

СИДНЕЙ, 26 августа. /ТАСС/. Власти Самоа приостановили все международные перелеты из аэропортов страны из-за вспышки коронавируса в новозеландском Окленде. Об этом сообщается в распоряжении правительства государства, опубликованном 25 августа.

"Все международные авиаперелеты в Самоа и из страны временно приостанавливаются, за исключением случаев, специально одобренных кабинетом министров", - указано в распоряжении главы государства Туималеалиифано Ваалетоа Суалауви II.

Премьер-министр Самоа Туилаепа Саилеле Малиелегаои заявил, что причиной ужесточения санитарных ограничений стала вспышка коронавируса в Новой Зеландии, зарегистрированная 11 августа. Он также отметил, что в ближайшее время правительство Самоа пересмотрит медицинские требования, которые после открытия границ будут действовать в отношении всех въезжающих на территорию страны.

С начала пандемии на территории Самоа были выявлены два случая заражения, один из заболевших скончался от осложнений, вызванных вирусом. В данный момент, хотя страна считается полностью свободной от коронавируса, здесь действует чрезвычайное положение, гражданам предписано сохранять социальную дистанцию и строго придерживаться правил личной гигиены. Число участников массовых мероприятий ограничено до 100, а за нарушение санитарно-эпидемиологических требований предусмотрен штраф в размере $7,5 тыс.