В Минсельхозе рассчитывают на рост урожая яблок в течение 10 лет

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Набранный аграриями темп ввода яблоневых садов позволяет рассчитывать на то, что динамика увеличения урожая яблок в России будет сохраняться еще не менее 10 лет. При этом уже в ближайшие пять лет общий объем урожая этих фруктов в стране удвоится, сообщил ТАСС первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

"Сегодня мы потребляем 3,5 млн тонн товарного яблока, производим чуть более 1 млн тонн. Имеющиеся амбиции позволяют говорить о том, что в ближайшие пять лет мы удвоим объем производства. <…> И эта динамика, насколько мы ее видим, минимум на 10 лет", - рассказал Хатуов.

Он пояснил, что наращивать объемы производства позволяют, в том числе, современные технологии, которые внедряют садоводы: они закладывают сады по новым технологиям, все более активно используя принципы интенсивного садоводства, при котором можно получить большой урожай с меньшей площади.

"Самое главное - беспрецедентные меры господдержки. Если говорить о садоводстве страны, мы считаем, что темпы, объемы соответствуют возможностям. И мы рассчитываем, что здесь у нас будет все хорошо. В этом плане юг страны - Краснодарский край, Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Дагестан, Крым, Белгород, Воронеж, Липецк - основные игроки, которые прирастают в объемах производства", - добавил замминистра.