Опрос: треть родителей планируют потратить на подготовку ребенка к школе 5-10 тыс. руб.

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Чуть больше 30% российских родителей собираются потратить на подготовку своих детей к школе в новом учебном году от 5 до 10 тыс. рублей. Об этом говорится в опросе образовательного центра Maximum Education, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Треть опрошенных родителей школьников, 33%, планируют потратить на подготовку к учебному году от 5 до 10 тысяч рублей. 21% родителей потратит на подготовку к школе от 10 до 20 тысяч рублей, 20% - от 3 до 5 тысяч рублей, 12% - менее 3 тысяч рублей, 7% - от 20 до 30 тысяч рублей, и 7% респондентов планируют потратить на подготовку к учебному году более 30 тысяч рублей", - говорится в исследовании.

Данные опроса свидетельствуют о том, что для 86% родителей самой сложной частью подготовки к школе является покупка одежды. Наиболее дорогими тратами 4% взрослых считают приобретение канцелярии, а 3% - цветов и подарков.

Кроме того, более 90% родителей планируют отдать своих детей на курсы, кружки, секции и другие виды дополнительного образования в новом учебном году. "На оплату дополнительного образования своих детей 35% родителей планируют тратить менее 5 тысяч рублей в месяц, 32% - от 5 до 10 тысяч рублей в месяц, 15% - от 10 до 20 тысяч рублей в месяц", - отмечается в исследовании. Лишь 3% опрошенных платить за эти услуги не планируют.

Опыт "дистанционки"

Школьников, тоже принимавших участие в опросе, также попросили оценить опыт дистанционной учебы по пятибалльной шкале. В среднем они поставили ему оценку "три". При этом абсолютное большинство как родителей, так и детей одобряют решение начать учебный год очно, в классах. "Большинство опрошенных родителей, 52%, не видят никакого смысла во введении рекомендаций по безопасности от Роспотребнадзора. Не согласны с этим мнением 48% респондентов-родителей, которые считают, что вводимые меры обезопасят детей", - свидетельствуют данные.

Исследование проводилось среди родителей российских школьников 5-11-х классов и самих школьников 21-23 августа. Выборку составили 1000 взрослых и 600 детей.