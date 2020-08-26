Город Санья на Хайнане приступил к созданию международного биржевого яхт-центра

ХАЙКОУ, 26 августа. /ТАСС/. Власти курортного города Санья в южнокитайской провинции Хайнань запустили процесс создания международного биржевого яхт-центра, который займется оформлением сделок с круизными, прогулочными и спортивными судами. Об этом сообщила газета " Хайнань жибао ".

"Эта одна из мер, нацеленных на формирование Хайнаньского порта свободной торговли", - прокомментировал событие представитель Управления по делам развития центрального делового района Санья, где и будет находиться новое учреждение.

По его словам, биржевой яхт-центр стимулирует развитие всей отрасли, "позволит устранить сдерживающие факторы". В перечне услуг, которые будут предоставляться потребителям, - лизинг, страхование, внесение залога, передача прав на эксплуатацию судна и многое другое. "Благодаря этому появятся возможности сосредоточить и сделать доступнее все необходимые ресурсы, увеличить масштабы экономической деятельности, в ходе которой они будут эффективнее применяться", - уточнил представитель.

Согласно официальным данным, в порту Санья насчитывается 850 мест для яхт, а также около 100 компаний, которые занимаются прокатом прогулочных судов. В 2019 году их владельцы и арендаторы совершили порядка 100 тыс. выходов в море, организовав путешествие для более чем 780 тыс. человек.

Как сообщило ранее региональное управление транспорта, яхтенная отрасль Хайнаня уже восстановилась до прошлогоднего уровня, оправившись от пандемии коронавируса: с января по июнь включительно прогулочные суда, обеспечившие перевозку порядка 347 тыс. человек, покидали местные порты примерно 52 тыс. раз.

В начале года правительство одобрило проект по созданию искусственного острова в районе города Вэньчан на северо-востоке провинции, площадь которого составит 26 га. Он станет центром морского туризма и водных видов спорта. Владельцы спортивных или прогулочных судов смогут встать там на якорь, а любой желающий - арендовать яхту.