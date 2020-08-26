СМИ: на рынок Гонконга продолжается приток капитала, несмотря на санкции США

По данным издания, во вторник Управление денежного обращения Гонконга, выполняющее функции центробанка, провело очередной раунд интервенций на валютном рынке, в ходе которых было продано 643 млн гонконгских долларов ($83 млн). Регулятор предпринял данный шаг для стабилизации курса местной валюты, который укрепился до отметки $7,75 доллара - границы установленного коридора.

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 августа. /ТАСС/. Санкционное давление США из-за принятия Китаем закона о нацбезопасности в Гонконге не вызвало оттока капитала из специального административного района КНР. Напротив, наблюдается мощный приток денежных средств на финансовый рынок Гонконга, сообщила в среду газета South China Morning Post .

За последние четыре месяца финансовые власти провели уже 35 подобных интервенций на общую сумму 114,41 млрд гонконгских долларов ($14,7 млрд) на фоне притока спекулятивного капитала, в том числе на местный рынок IPO (первичных размещений акций компаний на бирже).

"Мы не видим никаких признаков оттока капитала из Гонконга. Напротив, сюда устремляется много денег в погоне за мегалистингами, такими как Ant (речь о компании, владеющей платежной платформой Alipay, которая может привлечь до $30 млрд за счет двойного листинга на биржах Гонконга и Шанхая - прим. ТАСС)", - цитирует газета председателя Гонконгской ассоциации участников рынка ценных бумаг Гордон Цуя.

За первую половину текущего года в Гонконге прошли размещения акций 64 компаний на общую сумму 92,8 млрд гонконгских долларов ($12 млрд). Это оказалось на 29% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и вывело местную биржу на второе место в мире по объема IPO. "Слухи об оттоке капитала совершенно безосновательны. Рынок наводнен деньгами международных инвесторов, а они вкладывают средства на те рынки, где видят возможность извлечь прибыль", - заметил Гордон Цуй.

В начале августа президент США Дональд Трамп выразил мнение, что деловая активность в Гонконге значительно снизится вследствие принимаемых Соединенными Штатами мер и переместится на американские торговые площадки. По его словам, Гонконгская фондовая биржа "более не будет успешной". "В Гонконге, к сожалению, все биржи и весь их бизнес теперь зачахнут и потерпят крах", - полагает хозяин Белого дома. "У Нью-Йоркской фондовой биржи дела пойдут отлично. Им перейдет большая часть бизнеса", - считает он.

Санкции США

Власти США ввели ряд санкционных мер, направленных против Китая и его специального административного района, после принятия 30 июня парламентом КНР закона о национальной безопасности в Гонконге. Соединенные Штаты восприняли этот правовой акт как нарушение автономии этого административного района.

Власти Гонконга неоднократно заявляли, что санкционные действия Вашингтона не способны нарушить статус города как международного финансового центра, не повлекут изменений в свободном движении капитала и системе привязки местной валюты к доллару США.

Несмотря на переход в 1997 году под юрисдикцию КНР по формуле "одна страна - две системы", бывший британский анклав в статусе специального административного района Китая сохранил собственную валюту и финансовую систему. Санкции США, однако, подразумевают, что этот регион теряет привилегированный статус в деловых отношениях с Соединенными Штатами и будет рассматриваться Вашингтоном наравне с материковым Китаем.