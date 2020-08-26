В Новгородской области в программу кешбэка за туры по России вошли 13 объектов размещения

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Участие в программе по возврату денежных средств за покупку туров по России примут 13 коллективных средств размещения (отели, гостиницы, санаторий и дом отдыха) в Великом Новгороде, Валдае, Старой Руссе. Экскурсионные программы в Новгородской области будут реализовывать более 40 туроператоров, сообщили ТАСС в Министерстве инвестиционной политики региона в среду.

"Региональный турбизнес активно включился в работу по регистрации в программе кешбэка: 13 коллективных средств размещения (Великий Новгород, Валдай, Старая Русса) и более 40 туроператоров из других регионов будут реализовывать экскурсионные программы в Новгородской области в рамках программы, включая региональных операторов", - сообщили в министерстве.

Собеседник агентства пояснил, что для включения в программу необходимо состоять в федеральном перечне туроператоров, а для коллективных средств размещения - иметь классификацию. "Участие регионального турбизнеса в программе по возмещению затрат на путешествия позволит задержать туристов в области на более продолжительный срок и получить максимальный экономический эффект для отрасли", - добавили в министерстве.

Как ТАСС сообщал ранее губернатор региона Андрей Никитин, количество туристов, посетивших Новгородскую область в этом году из-за пандемии ожидается не принципиально ниже прошлогоднего показателя турпотока. В 2019 году регион посетили 1,5 млн человек.

В конце июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд рублей на возврат туристам части средств за туры по России в 2020 году, кешбэк смогут получить до 3 млн человек, купившие тур или проживание в гостинице в период с 21 по 28 августа. Возврат по туру может составить от 5 тыс. до 15 тыс. рублей в зависимости от стоимости тура.