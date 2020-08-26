Минприроды надеется без суда решить вопрос с "Норникелем" по выплате штрафа

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации рассчитывает, что решить вопрос по выплате "Норильским никелем" штрафа по принесенному компанией ущербу природе от разлива топлива на ТЭЦ-3 удастся в досудебном порядке. Об этом сообщил журналистам глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

"Я надеюсь, что вопрос будет решен в досудебном порядке, все стороны в этом заинтересованы. Сейчас мы ждем обратную связь от компании", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Авария с одним из топливных резервуаров дочерней компании "Норникеля", НТЭК, произошла в конце мая. Из-за деформации из хранилища вылилось более 20 тыс. тонн дизельного топлива, большая часть которого попала в реки Амбарная и Далдыкан. В районе был введен режим ЧС, очистные работы продолжаются до сих пор.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в порядка 148 млрд рублей и направил компании требование о добровольной компенсации причиненного вреда. В "Норникеле" с этой суммой не согласились, считая, что ведомство неверно применило методику оценки. В то же время компания заложила в резерв сопоставимую сумму.