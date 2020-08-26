{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
Обновлено 

Минприроды надеется без суда решить вопрос с "Норникелем" по выплате штрафа

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в 148 млрд рублей после аварии на ТЭЦ-3 и направил компании требование о добровольной компенсации причиненного вреда
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации рассчитывает, что решить вопрос по выплате "Норильским никелем" штрафа по принесенному компанией ущербу природе от разлива топлива на ТЭЦ-3 удастся в досудебном порядке. Об этом сообщил журналистам глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

На эту тему
Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске. Главное

"Я надеюсь, что вопрос будет решен в досудебном порядке, все стороны в этом заинтересованы. Сейчас мы ждем обратную связь от компании", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Авария с одним из топливных резервуаров дочерней компании "Норникеля", НТЭК, произошла в конце мая. Из-за деформации из хранилища вылилось более 20 тыс. тонн дизельного топлива, большая часть которого попала в реки Амбарная и Далдыкан. В районе был введен режим ЧС, очистные работы продолжаются до сих пор.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в порядка 148 млрд рублей и направил компании требование о добровольной компенсации причиненного вреда. В "Норникеле" с этой суммой не согласились, считая, что ведомство неверно применило методику оценки. В то же время компания заложила в резерв сопоставимую сумму.

Теги
РоссияРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
В Приморье 19 фермерских хозяйств получили от правительства края гранты до 3 млн рублей
Всего за два года выдали грантов на общую сумму 55,3 млн рублей
Читать полностью